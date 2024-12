Previsão do tempo: Início de manhã de quinta-feira (5) com céu encoberto

A capital amanhece com céu encoberto e temperaturas em elevação. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registra uma média de 18°C. Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade sobre a cidade.

O dia segue com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e aumento gradativo na temperatura. Entre o meio e o final da tarde, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, que podem ser de forte intensidade, porém de curta duração. Os termômetros devem atingir a máxima de 24°C.

Tendência para os próximos dias:

Amanhã, sexta-feira (6), o dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece, e a temperatura sobe. Entre o meio e o fim da tarde, a combinação do tempo abafado com a entrada da brisa marítima favorece a formação de instabilidades, provocando pancadas rápidas e isoladas de chuva, com baixo risco de alagamentos. A temperatura mínima será de 18°C, e a máxima, de 28°C.