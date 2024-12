Previsão do tempo: Início de manhã chuvoso na cidade de SP

Início de manhã com tempo fechado e chuvoso.

Imagens do radar meteorológico indicam áreas de instabilidade sobre a capital, causando chuva leve e generalizada. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta uma média de 20°C.

O dia prossegue com chuvas, que devem aumentar de intensidade entre as primeiras horas da manhã e o fim da tarde. No período da noite, as chuvas diminuem de intensidade, ocorrendo apenas chuviscos intermitentes. As temperaturas devem atingir a máxima de 24°C, com taxas de umidade variando entre 80% e 95%.

Tendência para os próximos dias

A semana continua com tempo instável e chuvoso.

Amanhã, quarta-feira (11), o tempo continuará instável, mas com baixo volume de precipitação ao longo do dia. A madrugada terá chuviscos intermitentes e céu nublado, com curtos períodos de sol e pancadas isoladas durante a tarde. À noite, haverá variação de nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será registrada durante a noite, com previsão de 17°C. A máxima não deve superar os 22°C, enquanto os menores valores de umidade permanecerão acima dos 75%.