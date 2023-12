Previsão do tempo: Hoje (8), as temperaturas máximas podem chegar aos 28°C

A sexta-feira (8) com sol entre nuvens, mas uma propagação de frentes frias muda o tempo, provocando chuvas de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h no decorrer do dia. As temperaturas máximas podem chegar aos 28°C, porém os ventos passam a soprar do quadrante sul e provocam o declínio das temperaturas, com previsão de mínimas em torno dos 19°C para o período da noite.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação da frente fria pelo litoral paulista muda o tempo, causando chuvas mais generalizadas e declínio das temperaturas.

No sábado (9) a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano causam muita nebulosidade e chuviscos, além de manter as temperaturas amenas. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 22°C.