Previsão do tempo: Hoje (6), as máximas podem superar os 30°C na capital paulista

Início de manhã de sexta-feira (06) com céu encoberto, sensação de tempo abafado e temperaturas em elevação. Nas próximas horas, o sol aparece entre nuvens. Hoje, as máximas podem superar os 30°C. No momento, os termômetros marcam 21°C, em média, e os índices de umidade relativa do ar estão em 98%.

Segundo a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no final da tarde, o tempo abafado e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

Tendência para os próximos dias:

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista muda o tempo no fim de semana, provocando chuvas mais generalizadas.

Amanhã, sábado (07), o dia deve apresentar sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do período. As mínimas oscilam em torno de 21°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 35% nas horas mais quentes. Entre o final da tarde e o decorrer da noite, a aproximação de uma frente fria deve provocar chuvas em forma de pancadas. Podem ocorrer pontos de moderada a forte intensidade, acompanhados de raios e rajadas moderadas de vento, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos e queda de árvores.