Previsão do tempo: Hoje (6), a máxima alcança os 28°C em SP

A manhã desta quarta-feira (6) começa com muitas nuvens na capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros registram 20°C em Itaquera, na zona leste, e 22°C no Campo Limpo, na zona sul. A umidade do ar nesses locais é, respectivamente, de 97% e 92%.

Nas próximas horas, o sol aparece entre nuvens, e a temperatura apresenta rápida elevação. No decorrer da tarde, as instabilidades voltam a ganhar força, o que deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento. Hoje, a máxima alcança os 28°C.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com tempo abafado e pancadas de chuva, que devem se concentrar no final das tardes. No final da semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas.

Na quinta-feira (07), o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem superar os 27°C. A aproximação da frente fria favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h na Grande São Paulo.