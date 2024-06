Previsão do tempo: Hoje (3), máxima prevista de 25ºC

Na segunda-feira (3), o cenário atmosférico se mantém inalterado. Não há previsão de chuva e o predomínio será de sol entre poucas nuvens. O ambiente pré-frontal estimula a elevação das temperaturas, que devem registrar mínima de 14°C e máxima ao redor dos 25°C. A umidade do ar segue baixa com valores mínimos na casa dos 38%. No fim da tarde a nebulosidade deve aumentar com a aproximação da frente fria.

A Defesa Civil Municipal ainda mantém toda a capital paulista em estado de alerta para baixas temperaturas desde às 10h40 do dia 28/05/24 – (terça-feira).

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações atmosféricas mais recentes começam a indicar o enfraquecimento da massa de ar frio nos próximos dias. Uma frente fria de fraca atividade chuvosa deve passar rapidamente pela costa paulista no decorrer da terça-feira (04)

A terça-feira (04) deve apresentar uma madrugada com maior quantidade de nuvens e termômetros em média por volta dos 14°C. No período da manhã há probabilidade de chuva isolada de fraca intensidade e rápido deslocamento. A passagem da frente fria pela costa paulista deixa o dia com muitas nuvens, o que dificulta a elevação da temperatura. A máxima não deve superar os 19°C, enquanto os percentuais de umidade do ar se elevam, com valores entre 60% e 90%.