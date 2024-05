Previsão do tempo: Hoje (29), a cidade de São Paulo amanheceu gelada

A quarta-feira (29) amanheceu gelada na capital paulista com termômetros em média na casa dos 10°C. Entretanto, nos bairros mais afastados do centro expandido, principalmente no extremo da Zona Sul, a sensação de frio foi maior. Engenheiro Marsilac, distrito de Parelheiros, registrou mínima de 4,8°C. Hoje o dia será marcado por sol entre poucas nuvens e pequena amplitude térmica, ou seja, a temperatura máxima não deve superar os 17°C, gerando desta forma sensação de frio no decorrer dia. Os índices de umidade do ar oscilam entre 50% e 85%.

Os dados do CGE mostram ainda que maio registrou 46,6mm até o momento, o que representa 84,3% dos 55,3mm esperados para o mês. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde as 10h40 do dia 28/05/24 – (terça-feira).

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações atmosféricas mais recentes indicam que os próximos dias serão de tempo seco e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com madrugadas e noites geladas na Capital paulista e cidades vizinhas da Grande São Paulo. A probabilidade de recorde de temperatura mínima média do ano e bastante significativa.

Na quinta-feira (30), o cenário atmosférico permanece inalterado. Madrugada fria com termômetros ao redor dos 10°C e abaixo deste valor nas regiões mais periféricas e distantes do centro expandido da Capital paulista, principalmente no extremo da Zona Sul. O dia deve transcorrer com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperatura máxima por volta dos 17°C, com percentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 62%.

Na sexta-feira (31), último dia do mês, o ar frio segue atuando com mais uma madrugada gelada e termômetros em torno dos 11°C. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia a sensação será de frio. A máxima não passa dos 19°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar se mantêm acima dos 65%.