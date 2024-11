Previsão do tempo: Hoje (27), a temperatura máxima prevista é de 32°C

Capital amanhece com céu claro e termômetros marcando 21°C, com umidade relativa do ar em torno de 81%, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O dia segue com tempo quente e predomínio de sol entre poucas nuvens, com temperatura máxima prevista de 32°C e taxas de umidade entre 30% e 85%. O dia termina sem previsão de chuva.

Os dados do CGE mostram que novembro acumulou, até o momento, 119,0 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 87,7% dos 135,7 mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

Uma massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas e, por conta disso, o calor volta forte para o estado de São Paulo e a capital nos próximos dias. Até quinta-feira, a máxima pode chegar a 34°C, com índices reduzidos de umidade do ar na casa dos 30%. A chuva prevista há vários dias retorna no fim da noite de quinta-feira, de forma isolada, e se estende para a madrugada de sexta-feira (29), com temporais de até forte intensidade entre a tarde e a noite. O mês deve terminar com tempo instável e chuvoso, coincidindo com o início da primeira semana de dezembro.

Amanhã, o calor será ainda mais intenso, tanto na madrugada quanto à tarde.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 21°C e a máxima de 34°C. Durante as horas mais quentes, a umidade do ar permanecerá baixa, com índices próximos de 30%. No período da noite, uma área de baixa pressão se intensifica, provocando as primeiras pancadas de chuva de moderada intensidade, que poderão se estender até as primeiras horas da madrugada de sexta-feira (29).