Previsão do tempo: Hoje (27) a temperatura máxima não deve superar os 24°C na capital paulista

A manhã desta quinta-feira (27) começou com muitas nuvens e termômetros em torno dos 17,3°C, de acordo com os dados fornecidos pelas estações meteorológicas o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo. Na região central da cidade a temperatura mínima foi de 18,5°C e no extremo sul, mais precisamente em Engenheiro Marsilac, 12,7°C. Hoje a temperatura máxima não deve superar os 24°C, enquanto os índices mínimos de umidade do ar oscilam entre 48% e 95%. O dia será marcado por sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva para a capital paulista.

A última chuva significativa registrada pelo CGE na capital ocorreu no dia 27/05, ou seja, quando a precipitação média acumulada na cidade foi de 27,8mm. Os dados do CGE mostram que junho acumulou até o momento 0,5mm de chuva, o que corresponde a apenas 1% da média do mês que é de 49,5mm.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A passagem de uma nova frente fria neste final de semana vai provocar chuva e declínio acentuado da temperatura, principalmente entre o domingo (30/06) e a terça-feira (02/07). A mínima pode chegar aos 10°C, com sensação térmica inferior a este valor, por conta da chegada do ar frio de origem polar, caracterizando desta forma a primeira onda de frio do inverno.

A sexta-feira (28) deve iniciar com a formação de névoa úmida e nevoeiro localizados, mas que devem se dissipar com a presença do sol entre nuvens a partir do período da manhã. O dia promete apresentar tempo seco, sem previsão de chuva e com sol entre nuvens. A temperatura mínima prevista na madrugada na madrugada é de 15°C e a máxima não deve superar os 25°C. A umidade do ar nas horas de maior aquecimento deve apresentar valores mínimos por volta dos 35%.

A madrugada de sábado (29) terá muitas nuvens e temperatura mínima de 14°C. No decorrer do dia, aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde com chance da ocorrência de chuviscos em função da aproximação da frente fria. A temperatura máxima não passa dos 24°C, com os menores percentuais de umidade do ar acima dos 50%.