Previsão do tempo: Hoje (20), será mais um dia marcado pelo calor

A estação do outono começou nesta manhã de quarta-feira (20) às 6h, com céu nublado e termômetros marcando 22°C de temperatura média de acordo com as estações meteorológicas do CGE. Será mais um dia marcado pelo calor, com máximas que podem superar os 34°C. A cidade permanece em estado de alerta para altas temperaturas decretado pela Defesa Civil Municipal, às 9h do dia 13/03.

As chuvas devem retornar no final da tarde com pancadas de até forte intensidade.

Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), mostram que março acumulou até o momento 92,8mm, o que corresponde a 51,9% dos 178,5mm esperados para o mês.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes persistem até o final da semana, quando uma frente fria muda o tempo.

A quinta-feira (21) ainda deve começar com sol e calor. As temperaturas variam entre mínimas de 23°C e máximas que podem superar os 34°C. A aproximação de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva generalizadas, principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite. Podem ocorrer pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h.