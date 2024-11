Previsão do tempo: Hoje (18), a máxima deve alcançar os 30ºC

A manhã está começando com sol entre nuvens e temperaturas em elevação.

Os termômetros variam entre mínimas de 18°C e máximas que podem chegar a 30°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos a 40%. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima; entretanto, não há previsão de chuva.

Tendência para os próximos dias:

Durante a semana, teremos sol e temperaturas elevadas, sem previsão de chuvas significativas.

Amanhã, terça-feira (19), o sol predomina e favorece a rápida elevação das temperaturas ao longo do dia, com mínimas oscilando em torno de 19°C e máximas que podem superar 31°C. A umidade relativa do ar entra em declínio, podendo atingir valores próximos a 35%. No final da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade; porém, não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.