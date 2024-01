Previsão do tempo: Hoje (17), as máximas podem superar os 34°C

Hoje (17) o tempo segue abafado com sol entre nuvens. As temperaturas devem variar entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 34°C. Entre o final da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, associadas principalmente com o calor e a chegada da brisa marítima.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas isoladas de chuva no final das tardes. As instabilidades devem ganhar força no final da semana, com a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista.

A quinta-feira (18) segue com sol e temperaturas elevadas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 23°C e máximas que podem superar os 33°C. No final da tarde a propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria provoca chuvas na forma de pancadas mais significativas, com raios e rajadas de vento na Grande São Paulo.