Previsão do tempo: Hoje (13) a temperatura pode alcançar os 27°C nas horas mais quentes

A Capital paulista amanhece com sol e as temperaturas seguem em elevação. Conforme a rede de estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo verifica-se 14°C em média. Hoje a temperatura pode alcançar os 27°C nas horas mais quentes. Não há previsão para chuva.

Devido a tendência de temperatura e sensação térmica oscilando entre 13°C ou ligeiramente menos, no fim da madrugada e início da manhã, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas, às 17h40, apenas nas subprefeituras dos bairros mais afastados do centro expandido: Parelheiros e Capela do Socorro, Zona Sul, Perus, Zona Norte, Itaquera, São Miguel paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaim paulista e São Mateus, Zona Leste.

A menor mínima média do ano permanece a registrada em 29/05/2024 com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta, aquele valor registrado em apenas um local, permanece a do dia 30/05/2024 com 4,3°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul.

Tendência para os próximos dias:

A presença do bloqueio atmosférico, massa de ar seco que cobre o centro do país, vai continuar inibindo a formação de nuvens e afastando a possibilidade de mudanças na Grande São Paulo. Os dias continuam ensolarados e com grande amplitude térmica. A umidade relativa do ar estará baixa nas horas mais quentes do dia, com percentuais próximos a ligeiramente abaixo dos 30%.

Na sexta-feira (14), sol forte e sensação de calor à tarde. O amanhecer terá mínima de 14°C e os termômetros se aproximam dos 28°C no meio da tarde