Previsão do tempo: Frente fria chega a SP na próxima sexta (10)

Uma nova frente fria está se aproximando do estado de São Paulo, trazendo consigo previsões de chuvas intensas, ventos fortes e uma queda acentuada nas temperaturas. O fenômeno climático, que marca a chegada do mês de janeiro de 2025, começará a se manifestar na próxima sexta-feira (10).

Segundo informações divulgadas por especialistas meteorológicos, a frente fria deve cobrir todo o território paulista, incluindo a capital. As previsões indicam que as chuvas poderão variar de intensidade moderada a forte, especialmente na região leste do estado.

No entanto, o interior paulista é onde a situação poderá ser mais crítica, com áreas sinalizadas em vermelho nos mapas de risco emitidos, alertando para a possibilidade de temporais. A expectativa é de que os moradores dessas regiões estejam preparados para eventuais inundações e outros desastres relacionados às chuvas intensas.

Além das chuvas, o estado também enfrentará ventos fortes, com rajadas que podem alcançar velocidades entre 40 e 50 km/h durante o dia. A combinação desses fatores climáticos exige atenção redobrada da população e das autoridades locais.

Conforme as previsões avançam para o fim de semana, ainda haverá ocorrência de chuvas, embora sua intensidade comece a diminuir. Estima-se que os acumulados variem entre 20 e 40 mm em diversas áreas ao longo do sábado e domingo.

Com a passagem desta frente fria, espera-se também uma significativa queda nas temperaturas em várias localidades do estado. Algumas regiões poderão registrar mínimas bastante expressivas, que devem ser monitoradas pelas estações meteorológicas para garantir a segurança da população.