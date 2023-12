Previsão do tempo: Em SP, esta semana será marcada pelo retorno das chuvas

A capital amanhece com sol entre muita nebulosidade e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo registra a média de 20ºC. Imagens do radar meteorológico não mostram ocorrência de áreas de instabilidade.

O dia segue com poucas nuvens e temperatura em elevação. A máxima pode chegar aos 30°C nas horas de maior aquecimento no período da tarde. Os valores mínimos de umidade do ar devem ficar em torno dos 42%. Há previsão de chuva em forma de pancadas entre final da tarde e inicio da noite, com risco de formação de alagamentos, rajadas de vento que podem chegar aos 50km/h.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Esta semana será marcada pelo retorno das chuvas sobre o estado paulista, em decorrência da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica (cavados) e a passagem de frente fria pelo litoral paulista na sexta-feira (08). O sistema vai provocar chuvas e declínio das temperaturas, amenizando o forte calor dos últimos dias.

Na quarta-feira (06) o cenário atmosférico não muda. Madrugada com termômetros na casa dos 19°C e céu nublado. A temperatura máxima atinge os 31°C, com percentuais mínimos de umidade do ar na faixa dos 40%. No decorrer do dia, sol entre poucas nuvens, com aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde e o retorno das precipitações com até moderada intensidade, inclusive no início da noite.