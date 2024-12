Previsão do tempo: Em SP, último dia do ano será ensolarado

Nesta terça-feira (31) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 18°C e as máximas podem superar os 29°C. No período da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas. No decorrer da noite as condições de chuva diminuem, restando apenas variação de nuvens para o momento da virada do ano.

A quarta-feira (1) segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 18°C e máximas que podem superar os 29°C. No final da tarde retornam as condições para chuvas rápidas e isoladas.