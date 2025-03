Previsão do tempo em SP: Terça-feira com sol e possibilidade de chuvas intensas

A terça-feira, dia 25, inicia com uma mescla de sol e nuvens, apresentando um aumento gradual nas temperaturas. Apesar disso, as condições meteorológicas indicam a possibilidade de chuvas esparsas durante a tarde. Essas precipitações podem ocorrer de forma intensa em alguns pontos, acompanhadas por raios e rajadas de vento, o que, aliado ao solo já úmido, eleva o risco de alagamentos e quedas de árvores na região.

As temperaturas esperadas variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem atingir até 28°C. No final do dia, a mudança na direção dos ventos para o quadrante sul é prevista, resultando em um aumento da nebulosidade e na possibilidade de chuviscos durante a noite.

De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o acumulado de chuvas em março até este momento chega a 84,1mm, o que representa 47,5% do total esperado para o mês, que é de 177,1mm.

Tendências para os Próximos Dias:

Os ventos deverão mudar sua origem para soprar do oceano, trazendo chuvas isoladas e uma queda nas temperaturas nos próximos dias. Na quarta-feira, dia 26, os ventos úmidos provenientes do mar devem resultar em muita nebulosidade e chuvas finas intercaladas com períodos de melhoria ao longo do dia. O sol deverá aparecer entre as nuvens, principalmente pela manhã, com temperaturas variando entre mínimas de 18°C e máximas em torno de 26°C.