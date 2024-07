Previsão do tempo: Em SP, terça-feira (2) será marcada por muitas nuvens e sensação de frio

A capital segue sem mudanças durante a madrugada. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registra a média de 12ºC. Não há ocorrência de chuva em toda a faixa leste do estado.

A menor mínima média do ano permanece a registrada no dia 29/05/2024 com 9,8°C na cidade. Já a menor mínima absoluta permanece também a do dia 29/05/2024 com 4,8°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul. A menor máxima do ano permanece a do dia 30/06/2024 com 15,2°C, enquanto a menor máxima absoluta do ano, permanece também a do dia 30/06/2024 com 13,2°C em Parelheiros, Zona Sul.

Dados estatísticos do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que a média histórica de chuva para julho é de 41,4mm e temperaturas mínima de 12,7°C e máxima de 23°C. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde às 10h30 da última sexta-feira.

Tendência para os próximos dias:

O frio diminui gradativamente nos próximos dias, principalmente durante as tardes, mas as madrugadas ainda permanecem frias. As simulações atmosféricas mais recentes indicam tempo seco e sem previsão de chuva pelo menos até o final da primeira quinzena do mês.

Nesta terça-feira (02) ainda será marcada por muitas nuvens e sensação de frio no decorrer da madrugada. Os termômetros devem registrar mínima de 12°C, sendo que nas regiões mais extremas da cidade a sensação de frio será maior. Durante a tarde, céu nublado e períodos de sol, o que favorece a elevação da temperatura. Máxima prevista de 23°C, com os índices mínimos de umidade do ar na casa dos 45%. O dia termina com variação de nuvens e sem previsão de chuva.

O cenário de tempo seco e ainda com frio na madrugada permanece no decorrer da quarta-feira (03), que deve registrar mínima de 13°C, céu nublado e probabilidade de nevoeiro localizado em alguns bairros e aeroportos. O predomínio de sol entre poucas nuvens faz a temperatura se elevar até os 25°C no período da tarde, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 40%.