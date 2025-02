Previsão do tempo em SP: Temperaturas podem chegar a 34°C nesta segunda-feira (17)

A manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, em São Paulo, começou sob um céu limpo e uma sensação térmica elevada. Dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) indicam uma temperatura média de 22°C na capital paulista. Em toda a região leste do estado, não há previsão de chuvas.

Ao longo do dia, espera-se que o sol brilhe entre poucas nuvens, com a temperatura máxima alcançando os 34°C. Os índices de umidade do ar devem cair significativamente, com mínimos previstos em torno de 32%.

Visando atenuar os efeitos da intensa onda de calor que afeta a cidade, a Prefeitura de São Paulo ativou as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT). Essas estruturas estão estrategicamente localizadas em várias regiões da cidade para oferecer abrigo e conforto à população. As tendas são estabelecidas sempre que as temperaturas ou a sensação térmica ultrapassam os 32ºC, disponibilizando água, chás, sucos gelados e frutas. Além disso, o serviço inclui atendimento para animais de estimação.

Paulo Pinto – Agência Brasill

Previsão para os próximos dias

As previsões indicam um aumento nas temperaturas nos próximos dias, com possibilidade de novos recordes para a temperatura máxima do ano no início da semana. Segundo informações do CGE, a maior média já registrada na cidade foi em 22 de janeiro de 2025, quando a temperatura atingiu 33,6°C. A maior temperatura absoluta foi verificada na estação meteorológica de Perus, localizada na Zona Norte, onde se registrou 35,9°C na mesma data.

No dia seguinte, terça-feira, 18, a sensação de abafamento será notada desde a madrugada, com termômetros marcando 22°C e um céu predominantemente limpo. Durante o dia, o sol deverá predominar entre poucas nuvens, resultando em um rápido aumento nas temperaturas que podem chegar até 33°C, com índices mínimos de umidade ao redor de 33%.

Entre o meio e o final da tarde, a combinação do forte calor com a brisa marítima poderá resultar em chuvas isoladas e rápidas, embora com baixo volume esperado.