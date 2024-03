Previsão do tempo: Em SP, temperaturas em elevação com máxima prevista de 30°C

A Capital amanhece com poucas nuvens e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 21ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva em toda a faixa leste.

No decorrer do dia, temperaturas em elevação com máxima prevista de 30°C e percentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 55%. Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de calor e os ventos úmidos que sopram do mar aumentam as chances para a ocorrência de chuva forte com trovoadas, raios e rajadas de vento.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com características típicas de verão, ou seja, calor, alta umidade e pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite. No final de semana, o risco de temporais intensos diminui significativamente na Capital, principalmente no domingo (3).

No sábado (2), o cenário atmosférico muda um pouco. O risco de temporais mais fortes e duradouros diminui, mas ainda podem ocorrer chuvas rápidas, de forma isolada, sem uma região preferencial para o início das precipitações. As temperaturas variam entre mínima de 20°C na madrugada e nas horas mais quentes do dia a máxima alcança os 28°C, com índices de umidade do ar entre 50% e 95%.