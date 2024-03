Previsão do tempo: Em SP, temperatura máxima não deve ultrapassar a marca dos 23ºC

As primeiras horas da manhã de quarta-feira (27) seguem com predomínio de nuvens e com temperatura em gradual elevação. Conforme dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a temperatura média nesse início de manhã é de 18ºC, a máxima prevista para hoje não deve ultrapassar a marca dos 23ºC. Há potencial para chuviscos ocasionais no período da tarde, principalmente nas regiões próxima a serra do mar.

Tendência para os próximos dias:

De acordo com as últimas simulações atmosféricas, a última semana de março deve terminar com temperaturas abaixo da média e chuva fraca/moderada em alguns dias, porém com baixo volume.

Na quinta-feira (28), madrugada com muitas nuvens e termômetros em torno dos 19°C. Ao longo do dia, sol e variação de nebulosidade, o que inibe um pouco a elevação da temperatura. Máxima prevista de 23°C e percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 75%. As precipitações ocorrem no período da tarde e se estendem para o início da noite, por conta da chegada da brisa marítima. Algumas regiões podem registrar chuva de intensidade moderada.