Previsão do tempo: Em SP, sol entre nuvens e temperaturas em elevação

A quinta-feira (29), último dia de fevereiro, começou com uma madrugada de tempo abafado e termômetros em média ao redor dos 22°C. Ainda nesta manhã, o sol passa a predominar entre muitas nuvens, mas no decorrer do dia a nebulosidade diminui e a temperatura máxima chega facilmente aos 29°C, enquanto as menores taxas de umidade se mantêm em torno dos 60%. Essa sensação de ar abafado se dá em função do aquecimento e da alta umidade do ar.

Entre a tarde e o início da noite, a propagação de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e eventuais rajadas de vento. Essa condição meteorológica aumenta o risco de formação de alagamentos e elevação das cotas de córregos e rios da Capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram que fevereiro acumulou até o momento 177,9mm, o que corresponde a 81,2% dos 219,1mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com características típicas de verão, ou seja, calor, alta umidade e pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite. No final de semana, o risco de temporais intensos diminui significativamente na Capital, principalmente no domingo (3).

A sexta-feira (1), deve começar com o mesmo panorama observados nos últimos dias, ou seja, madrugada com sensação de abafamento e termômetros em torno dos 22°C. No decorrer do dia, temperaturas em elevação com máxima prevista de 29°C e percentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 55%. Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de calor e os ventos úmidos que sopram do mar aumentam as chances para a ocorrência de chuva forte com trovoadas, raios e rajadas de vento.

No sábado (2), o cenário atmosférico muda um pouco. O risco de temporais mais fortes e duradouros diminui, mas ainda podem ocorrer chuvas rápidas, de forma isolada, sem uma região preferencial para o início das precipitações. As temperaturas variam entre mínima de 20°C na madrugada e nas horas mais quentes do dia a máxima alcança os 27°C, com índices de umidade do ar entre 50% e 95%.