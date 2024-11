Previsão do tempo: Em SP,  sol aparece entre nuvens

A sexta-feira começou com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 16,1°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 14,2°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 16,2°C. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) mostram ainda que novembro acumulou até o momento 116,1mm de chuva, o que corresponde a 85,6% dos 135,7mm esperados para o mês.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 24°C e índices de umidade em torno dos 60%. Entre o final da tarde e o decorrer da noite, há previsão de pancadas de chuvas com raios e rajadas de vento em certas localidades, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

Tendência para os próximos dias:

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) direcionada para o Estado de São Paulo alimenta as instabilidades, o que deve provocar precipitações generalizadas no fim de semana, elevando o risco para inundações e deslizamentos de terra.

O sábado (16) deve apresentar tempo instável com pancadas de chuvas na forma intermitentes, variando de moderada a forte intensidade ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 18°C e máximas que não devem superar os 23°C. A continuidade das quedas de água e o solo encharcado devem manter elevado o potencial para formação de alagamentos, transbordamento de córregos, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.

No domingo (17) ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as mínimas podem chegar aos 26°C. No decorrer da tarde, as instabilidades voltam a ganhar força, provocando pancadas de chuva.