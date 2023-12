Previsão do tempo: Nesta terça (12), SP amanhece com temperaturas amenas

A terça-feira (12) começa com nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens favorecendo a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. Não há previsão de chuvas significativas, exceto por chuviscos isolados nas proximidades da Serra do Mar, no extremo sul da grande São Paulo.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Na quarta-feira (13) o sol volta a predominar entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem superar os 30°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a capital paulista.