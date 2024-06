Previsão do tempo: Em SP, sol aparece e predomina nesta sexta-feira (7)

A manhã desta sexta-feira (7) começou com formação de nevoeiro localizado entre as zonas norte e leste da Capital, em Guarulhos, e municípios vizinhos, e névoa úmida na zona sul, o que restringe a visibilidade nessas primeiras horas da manhã. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 13,4°C. A mínima absoluta, 7,0°C, foi registrada na região de Parelheiros, no extremo da zona sul.

No decorrer da manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, o que vai facilitar a rápida elevação da temperatura. Hoje a máxima alcança os 26°C e os menores índices de umidade se aproximam dos 40%.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde às 08h do dia 03/06/2024.

Tendência para os próximos dias:

O ar seco ganha força, o que vai garantir grande amplitude térmica, ou seja, madrugadas e início das manhãs ainda com temperaturas baixas e tardes com temperatura em elevação. As condições atmosféricas serão favoráveis às atividades ao ar livre. Atenção com a redução dos índices de umidade com percentuais mínimos variando entre 30% e 40% no período da tarde.

O sábado (8) começa com formação de névoa úmida e nevoeiro localizado na Grande São Paulo. Ainda pela manhã o sol aparece e predomina, o que vai favorecer a elevação da temperatura. Mínima de 13°C e máxima de 26°C.

No domingo (9), o cenário se repete com grande estabilidade. Os termômetros oscilam entre 13°C ao amanhecer e 27°C no meio da tarde.