Previsão do tempo: Em SP, sexta-feira (2) amanhece com temperaturas amenas

Na sexta-feira (2), o cenário atmosférico se repete. Muitas nuvens pela manhã e chuva moderada à forte à tarde. Nessas condições o potencial para alagamentos e transbordamentos de rios e córregos permanece elevado. Atenção com as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra. As temperaturas variam entre mínima de 19°C e a máxima não deve superar os 25°C, com percentuais mínimos de umidade ao redor dos 65%.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

De acordo com as simulações mais recentes dos modelos de previsão, a primeira semana de fevereiro será marcada por pancadas de chuva, principalmente nos finais de tarde.

O final de semana também será marcado por fortes pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite. No sábado (3), a madrugada será de céu nublado com termômetros em torno dos 19°C e, no decorrer do dia, a máxima atinge os 26°C, com índices mínimos de umidade por volta dos 62%. As precipitações formadas pela disponibilidade de umidade na atmosfera e a chegada da brisa marítima no período da tarde favorece o surgimento de nuvens carregadas que normalmente provocam chuva forte, com trovoadas, raios, rajadas de vento e queda de granizo.