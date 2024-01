Previsão do tempo: Segunda-feira (29) apresenta temperaturas amenas em SP

A manhã começa com muitas nuvens. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 16ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva.

O dia segue com nebulosidade e vento do quadrante norte. Em função disso as temperaturas se elevam um pouco mais, principalmente à tarde. A máxima pode chegar aos 29°C com índices mínimos de umidade do ar na casa dos 42%. No período da tarde são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva com baixo potencial para a formação de alagamentos.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A próxima semana também será marcada por pancadas de chuva nos finais de tarde, com temperaturas em elevação.

Na terça-feira (30), as condições típicas de verão se mantêm, ou seja, céu nublado na madrugada e sol entre poucas nuvens durante a tarde. Por conta disso faz calor, com previsão de pancadas de chuva entre o meio e o fim da tarde, em função da chegada da brisa marítima. Temperatura mínima de 19°C e máxima que pode chegar aos 31°C, com as taxas de umidade do ar entre 35% e 95%.