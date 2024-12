Previsão do tempo: Em SP, probabilidade de chuva rápida e isolada no fim da tarde

Nesta sexta-feira (13), a quantidade de nuvens diminui bastante, o sol predomina por mais tempo, o que favorece a elevação das temperaturas. Mínima prevista de 19°C na madrugada e 27°C no período da tarde. As taxas de umidade do ar variam entre 50% e 95%. O dia termina com aumento da nebulosidade e probabilidade de chuva rápida e isolada entre o fim da tarde e o início da noite.

Tendência para os próximos dias:

O final de semana será marcado por pancadas de chuva moderada a forte, principalmente no sábado (14), em decorrência da propagação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o norte da Argentina e o sul do Paraguai e que dá origem a uma frente fria em direção aos estados do Sul e boa parte do Sudeste do Brasil.

O sábado (14) deve começar com termômetros na casa dos 19°C na madrugada e aumento da nebulosidade. As precipitações de moderada a forte intensidade em alguns momentos já poderão ocorrer no período da manhã na forma de pancadas, com trovoadas, descargas elétricas (raios) e rajadas de vento ao redor dos 50km/h. O tempo instável e chuvoso se estende para o restante do dia, o que poderá resultar na formação de alagamentos, elevação das cotas de córregos e rios, bem como quedas de árvores.