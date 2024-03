Previsão do tempo: Em SP, o sol brilha, máxima prevista 28ºC

A capital amanhece com céu claro e temperaturas agradáveis. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 18ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva na cidade.

O dia segue com predomínio de sol e temperaturas em elevação. Os termômetros chegam aos 28ºC, com índices de umidade em torno dos 50%. O dia vai terminar com aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O ar quente e mais seco ganha força nos próximos dias, o que vai garantir predomínio de sol e temperatura em elevação.

Na quarta-feira (13), o sol brilha forte e faz calor. A temperatura varia entre a mínima de 19°C e a máxima de 31°C. Os menores índices de umidade ficam próximos de 40%.