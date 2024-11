Previsão do tempo: Em SP, o dia será marcado por calor, com máxima de 31°C

A capital amanheceu com céu claro, termômetros marcando 18°C e umidade relativa do ar em torno de 92%, segundo as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O dia será marcado por tempo quente e ensolarado, com máxima de 31°C. Não há previsão de chuva.

Os dados do CGE indicam que, até o momento, novembro acumulou 119 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 87,6% dos 135,7 mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

O ar quente e seco predomina, e não há previsão de chuva até amanhã, quarta-feira (27). Por conta disso, o sol brilha forte e faz calor, com máximas acima dos 30°C. Em contrapartida, é importante ficar atento à redução da umidade do ar, com percentuais mínimos próximos de 30% no meio da tarde.

Amanhã, o cenário se repete, com predomínio de sol e calor. A mínima será de 20°C ao amanhecer, e a máxima, de 33°C no meio da tarde.