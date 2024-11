Previsão do tempo: Em SP, o dia será ensolarado

O dia amanheceu com poucas nuvens e predomínio de sol. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta temperatura média de 18°C. Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade na faixa leste do estado.

O dia segue ensolarado, com elevação das temperaturas. A máxima deve chegar à casa dos 27°C, e os percentuais de umidade variam entre 40% e 90%. Será mais um dia sem previsão de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações mais recentes dos modelos de previsão indicam uma pequena trégua nas chuvas até a próxima quarta-feira (27). A quantidade de nuvens diminui, o sol aparece com maior intensidade, favorecendo a elevação significativa das temperaturas, que devem se aproximar dos 30°C.

Amanhã, terça-feira (26), esse quadro de tempo mais fechado muda um pouco. O dia começa com termômetros marcando 17°C na madrugada e amanhecer com sol entre nuvens, que diminuem ao longo do dia. Por conta disso, e da presença mais constante do sol, as temperaturas no período da tarde devem atingir 31°C, com índices mínimos de umidade do ar próximos de 32%. O dia termina sem previsão de chuva para a capital e cidades vizinhas.