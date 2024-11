Previsão do tempo: Em SP, o dia segue com poucas aberturas de sol

A capital amanhece com sol entre muitas nuvens e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indica uma média de 19°C. Imagens do radar meteorológico não apontam áreas de instabilidade na faixa leste do estado.

O dia segue com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Devido ao tempo abafado, áreas de instabilidade devem se formar durante a tarde, provocando pancadas de chuva com intensidade moderada a forte e potencial para alagamentos. A máxima prevista é de 25°C.

Tendência para amanhã:

Na quarta-feira (06), a condição atmosférica se repete. Haverá muitas nuvens e aberturas de sol pela manhã. À tarde, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima favorece a formação de instabilidades, que provocam pancadas de chuva fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas devem oscilar entre 19°C na madrugada e 27°C no início da tarde.