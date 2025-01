Previsão do tempo: Em SP, o dia deve ser abafado, superando 28°C, com chuvas à tarde

A cidade de São Paulo inicia o dia com uma densa camada de nebulosidade, acompanhada de temperaturas amenas. De acordo com os dados coletados pela rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a média atual é de 19ºC. Felizmente, não há registros de chuvas na região metropolitana neste momento.

À medida que o dia avança, espera-se que a mistura de sol e nuvens persista, criando um ambiente abafado. Os termômetros poderão registrar temperaturas superiores a 28°C. Contudo, as condições climáticas devem se intensificar entre a tarde e o início da noite, com a possibilidade de chuvas que variam de moderadas a fortes em algumas áreas.

Expectativa para os próximos dias:

Os dias seguintes prometem manter as características típicas do verão, com sol intercalado por nuvens e um clima abafado, resultando em chuvas rápidas no final das tardes.

No dia 29 (quarta-feira), as condições climáticas permanecem semelhantes, apresentando sol entre nuvens e calor. As temperaturas deverão oscilar entre mínimas de 20°C e máximas que podem ultrapassar os 29°C. Entre a metade da tarde e o início da noite, as chances de chuvas em forma de pancadas intensas voltam a se intensificar na Grande São Paulo.