Previsão do tempo: Em SP, novembro deve terminar com chuva

A terça-feira (28) inicia com céu encoberto e temperatura amena. Dados da rede de estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo apontam a temperatura média de 19ºC para o início de manhã. A temperatura máxima deve atingir os 26°C, com os percentuais mínimos de umidade oscilando em torno dos 55%. As precipitações, acompanhadas por trovoadas e raios, ocorrerão a partir das primeiras horas da tarde e se estenderão até o fim da noite. A intensidade variará entre moderada e forte em alguns momentos, com rajadas de vento, aumentando o potencial para queda de árvores, formação de alagamentos e elevação dos níveis de rios e córregos.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações mais recentes dos modelos de previsão do tempo indicam que novembro deve terminar com chuva, em decorrência da atuação de áreas de baixa pressão atmosféricas (cavados). Os volumes mais elevados devem ser registrados entre a terça-feira (28) e a quarta-feira (29). As temperaturas se mantêm amenas, com mínimas de 19°C e máxima ao redor dos 26°C.

Cenário semelhante está previsto para a quarta-feira (29), que deve iniciar com uma madrugada de muitas nuvens, mas sem precipitação significativa. A partir da tarde as instabilidades ganham força, o que deve provocar volumes elevados de precipitação até o fim da noite. Temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima por volta dos 24°C, com taxas de umidade do ar entre 65% e 95%.y