Previsão do tempo em SP: Nesta sexta (28), o sol predomina com calor de até 33°C

Na sexta-feira, 28 de fevereiro, o clima se destaca pela predominância do sol, caracterizado por poucas nuvens e temperaturas elevadas. A previsão indica que a temperatura máxima pode atingir os 33°C, com índices mínimos de umidade relativa do ar em torno de 32%. Durante a tarde, é esperado o surgimento de chuvas isoladas, típicas desse período do ano.

Tendências climáticas para os próximos dias:

A expectativa para os próximos dias é de que o calor continue dominando diversas regiões do Brasil. Isso resultará em um padrão meteorológico ensolarado, com temperaturas máximas superiores ao habitual para este período entre fevereiro e março. Não há previsão de frentes frias ou sistemas meteorológicos que possam provocar chuvas significativas na capital. As chuvas que ocorrerem tendem a ser pontuais e mal distribuídas, geralmente decorrentes da combinação entre o calor intenso e a infiltração da brisa marítima no final das tardes.

No sábado, 1º de março, o cenário atmosférico permanecerá semelhante. A madrugada deve registrar temperaturas em torno de 21°C, com um amanhecer claro e ensolarado. Ao longo do dia, as temperaturas poderão facilmente alcançar os 33°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá cair para cerca de 34%. No período da tarde, a chegada da brisa marítima poderá provocar o desenvolvimento de nuvens carregadas, trazendo pancadas de chuva que variam de moderadas a fortes, embora de curta duração.