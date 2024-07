Previsão do tempo: Em SP, nas próximas horas o sol predomina

A capital amanhece com céu claro, formação de névoa e baixas temperaturas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 14ºC. Em Parelheiros, no extremo sul, os termômetros marcam 7ºC. Imagens do radar meteorológico não indicam chuva em toda a faixa leste do estado.

A Defesa Civil da Cidade de São Paulo, nos termos da Portaria 514/2024, decretou o retorno ao estado de atenção para Baixas Temperaturas em toda a Capital paulista a partir das 09h50 do dia 04/julho/2024.

Nas próximas horas o sol predomina, favorecendo a elevação das temperaturas. A temperatura máxima chega facilmente aos 27°C, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 30% e 90%.

Tendência para os próximos dias:

Uma massa de ar seco predomina sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, o que inibe a formação de nuvens carregadas que provocam chuva. Até o final de semana os dias serão ensolarados, com as tardes mais quentes e diminuição da sensação de frio nas madrugadas. Os índices de umidade do ar entram em declínio nas horas mais quentes do dia com valores ao redor dos 30%.

O sábado (06) também será de tempo seco e sem previsão de chuva. Madrugada com termômetros em média por volta dos 15°C e no decorrer do dia, sol entre poucas nuvens. A temperatura máxima atinge os 25°C nas horas de maior aquecimento, com percentuais mínimos de umidade do ar próximos dos 45%. O dia termina com ligeiro aumento da nebulosidade no período da noite.