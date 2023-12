Previsão do tempo: Em SP, nas próximas horas o sol passa a predominar

A capital amanhece com sol entre nuvens e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registra a média de 20ºC. Imagens do radar meteorológico não mostram ocorrência de áreas de instabilidade na Capital.

Nas próximas horas o sol passa a predominar, favorecendo a rápida elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 33ºC. Atenção com a redução dos índices de umidade, com percentuais mínimos próximos a 30%. O dia termina sem previsão de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Uma massa de ar seco e quente ganha força, o que vai garantir dias com predomínio de sol e temperatura em elevação. Não há expectativa de chuva.

Na sexta-feira (15), o cenário se repete. Sol com poucas nuvens e temperatura elevada. Mínima de 20°C e máxima de 34°C. Atenção com a baixa umidade do ar, em torno da um pouco abaixo dos 30%.