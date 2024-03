Previsão do tempo: Em SP, máxima pode chegar aos 24°C

A terça-feira (26) amanhece com sol entre nuvens e as temperaturas seguem em elevação. Os termômetros estão registrando 20°C em média. A máxima pode chegar aos 24°C e a umidade relativa do ar está em 92%.

Segundo a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no final da tarde a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece o retorno das condições para chuvas fracas e isoladas.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com variação de nebulosidade, temperaturas amenas e condições para chuvas fracas e isoladas, principalmente em função dos ventos úmidos que ainda sopram do oceano.

Na quarta-feira (27) o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia e as temperaturas devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que podem chegar aos 24°C. Ainda há condições para chuvas fracas e isoladas na Grande São Paulo, principalmente entre o final da tarde e o período da noite.