Previsão do tempo: Em SP, início de manhã com céu nublado

Na sexta-feira (16), a nebulosidade diminui, o sol aparece e as temperaturas sofrem ligeiro aumento no período da tarde. Mínima de 18°C e máxima prevista de 24°C, com percentuais mínimos de umidade do ar acima dos 65%. O dia deve terminar com variação de nuvens e baixa probabilidade de chuva.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias na Capital paulista serão marcados pela redução no volume de chuva e com temperaturas muito próximas da média esperada para o mês, ou seja, mínima de 19,5°C e máxima em torno dos 29,3°C.

O final de semana será marcado por sol entre nuvens, o que favorece a elevação da temperatura no período da tarde. No sábado (17), mínima de 17°C e máxima por volta dos 27°C nas horas de maior aquecimento. Há previsão de pancadas isoladas de chuva, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos. Os índices de umidade sofrem ligeiro declínio, com valores entre 50% e 95%.