Previsão do tempo em SP: Hoje (24), as máximas podem superar os 29°C

Na cidade de São Paulo, a manhã se inicia com um céu parcialmente nublado e temperaturas ascendentes, podendo ultrapassar os 29°C. No período entre o final da tarde e o início da noite, a previsão aponta para a ocorrência de chuvas isoladas, que podem variar de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas e ventos em rajadas.

Tendências climáticas para os próximos dias:

O clima se manterá abafado no início desta semana, apresentando características típicas da estação quente. Isso significa que o sol continuará a aparecer entre nuvens, com a possibilidade de chuvas isoladas nas tardes.

Na terça-feira, dia 25, espera-se mais um dia ensolarado com algumas nuvens, onde as temperaturas oscilarão entre mínimas de 20°C e máximas que poderão alcançar os 30°C. Ao longo da tarde, a cobertura de nuvens deverá aumentar, trazendo de volta as condições favoráveis para chuvas isoladas, que poderão ser intensas em alguns pontos da cidade, além de raios e rajadas de vento.