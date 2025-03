Previsão do tempo: Em SP, dia será marcado por sol, variação de nuvens e pancadas de chuva

A cidade de São Paulo iniciou o dia sob um céu nublado, com temperaturas amenas. Segundo dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a média atual é de 19 ºC. As imagens captadas pelo radar não mostram indícios de precipitação nas áreas leste do estado.

O cenário ao longo do dia deverá ser caracterizado por intervalos de sol e nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e as primeiras horas da noite. Há expectativa para chuvas mais intensas, acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas, embora a temperatura permaneça relativamente estável, com máximas alcançando 29 °C.

Projeções para os próximos dias indicam que a última semana de março será marcada por um clima quente e úmido, alternando entre períodos ensolarados e pancadas de chuva fortes no final das tardes e início das noites. Existe risco potencial para alagamentos devido à intensidade das chuvas.

Na terça-feira (25), espera-se uma manhã com sol intercalado por nuvens. O aumento da temperatura, combinado à brisa marítima, poderá favorecer o surgimento de áreas instáveis, resultando em chuvas isoladas à tarde, que também podem provocar alagamentos. As temperaturas deverão variar entre mínimas de 20 °C e máximas de 28 °C.