Previsão do tempo: Em SP, dia será marcado por sol e chuvas isoladas

Na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, a cidade de São Paulo apresenta um clima ensolarado intercalado com nuvens, resultando em uma elevação nas temperaturas. As máximas devem atingir até 28°C, enquanto os níveis de umidade podem chegar a aproximadamente 55%. No entanto, ao longo da tarde, a previsão é de que a nebulosidade aumente devido à brisa marítima, o que poderá ocasionar chuvas rápidas e isoladas.

Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, até o momento, o acumulado de chuvas em janeiro é de 40,6 mm, representando apenas 15,8% do total esperado para o mês, que é de 257,3 mm.

Em relação às condições climáticas para os próximos dias, a previsão indica que uma área de baixa pressão se formará na região, facilitando o retorno das chuvas na Grande São Paulo a partir de amanhã.

No dia seguinte, a quinta-feira deve iniciar com um cenário semelhante: sol entre nuvens e temperaturas elevadas. As mínimas ficarão em torno de 18°C e as máximas poderão alcançar 27°C. A presença da nova área de baixa pressão promete trazer pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite. Existe a possibilidade de chuvas intensas em alguns pontos da cidade, acompanhadas por raios e ventos fortes localizados. Essa situação aumenta o risco de alagamentos e quedas de árvores.