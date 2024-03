Previsão do tempo: Em SP, dia será ensolarado

Após apresentar chuva isolada e moderada no decorrer da madrugada, a capital amanhece com nebulosidade e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 21ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva.

O dia segue ensolarado e com temperaturas em rápida elevação. As máximas podem superar os 32°C. A aproximação de uma frente fria organiza as instabilidades, provocando chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, principalmente entre o final da tarde e o período da noite.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação de uma frente fria pelo oceano ajuda a organizar as áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo, provocando chuvas mais significativas.

Na quarta-feira (6) o sistema frontal no oceano mantém o tempo instável com nebulosidade e chuvas, que se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia. Dessa forma, o sol aparece entre muitas nuvens e os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que não devem superar os 26°C. No período da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, provocando chuvas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento na Grande São Paulo.