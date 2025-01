Previsão do tempo: Em SP, dia será ensolarado com temperaturas até 28°C e sem chuvas previstas

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu ensolarado, com as temperaturas médias em torno de 18°C. Durante as horas mais quentes do dia, os termômetros podem atingir até 28°C.

De acordo com informações da equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a presença de uma brisa marítima ao longo da tarde deverá trazer um aumento na nebulosidade. No entanto, a previsão não indica a ocorrência de chuvas para a capital.

Tendências climáticas para os próximos dias

Nos próximos dias, o padrão climático deverá permanecer com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. A expectativa é que a precipitação retorne à Grande São Paulo na segunda metade da semana.

Para amanhã, quarta-feira (15), a previsão aponta para um dia parcialmente nublado, onde o sol deve contribuir para o aumento das temperaturas. As mínimas devem variar em torno de 17°C, enquanto as máximas podem chegar até 27°C, com índices de umidade relativa do ar próximos a 45%. No final da tarde, espera-se um aumento na cobertura de nuvens devido à influência da brisa marítima; ainda assim, não se prevê chuvas significativas.