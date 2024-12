Previsão do tempo: Em SP, dia será ensolarado, com máxima de 31°C

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu predominantemente ensolarado, com algumas nuvens. De acordo com as medições da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada é de 19°C. As imagens capturadas pelo radar meteorológico não revelam áreas de instabilidade no momento.

Ao longo do dia, a expectativa é de que o sol continue a predominar, elevando as temperaturas. A máxima prevista atinge os 31°C, embora, ao final da tarde e durante a noite, haja um aumento na cobertura de nuvens. Apesar dessa mudança no céu, não há previsão de chuvas para hoje.

Para amanhã, sexta-feira (20), a previsão indica uma variação na quantidade de nuvens e algumas aberturas de sol. Entretanto, entre a metade da tarde e o início da noite, a chegada de uma frente fria poderá gerar áreas de instabilidade, resultando em pancadas de chuva que podem causar alagamentos e ventos fortes. Antes das chuvas se instaurarem, a sensação térmica será de calor intenso e abafado. As temperaturas devem oscilar entre 20°C na madrugada e alcançar até 27°C no início da tarde.