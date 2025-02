Previsão do tempo: Em SP, dia será ensolarado com calor de 32°C

Na manhã desta quarta-feira (26), a cidade de São Paulo apresenta um início de dia ensolarado, com algumas nuvens dispersas no céu. As temperaturas estão em ascensão gradual, prevendo-se uma máxima de 32°C ao longo do dia. De acordo com dados das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada até o momento é de 21°C, enquanto a umidade do ar oscila em torno de 35%.

O clima deve ser marcado por pancadas de chuva pontuais entre o meio e o final da tarde, resultado da combinação do calor intenso com a infiltração da brisa marítima. Contudo, as precipitações deverão ocorrer em baixos volumes.

Em resposta às altas temperaturas, a Defesa Civil Municipal declarou estado de atenção, conforme estipulado na Portaria 1062/2023, iniciando-se às 13h50. A recomendação é que os cidadãos adotem medidas preventivas para se manterem hidratados e protegidos do calor excessivo.

Até agora, fevereiro já acumulou 191,5 mm de chuvas, representando 88% da média esperada para o mês, que é de 217,8 mm. Este dado é relevante no contexto das variações climáticas que a cidade vem enfrentando.

Para os próximos dias, as previsões indicam a continuidade das chuvas típicas da estação durante as tardes. No entanto, não há indicações de sistemas meteorológicos significativos, como frentes frias, que possam alterar esse padrão nas próximas semanas.

Amanhã, quinta-feira (27), as condições climáticas deverão permanecer estáveis. O dia começará com poucas nuvens na madrugada e uma temperatura inicial em torno dos 21°C. À medida que avança o dia, os termômetros devem atingir rapidamente os 32°C. A umidade do ar continuará a apresentar índices baixos durante as horas mais quentes, com mínimas ao redor de 35%.

Além disso, a brisa marítima deverá continuar influenciando o clima local, provocando instabilidades breves e localizadas na Região Metropolitana entre o final da tarde e início da noite