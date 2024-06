Previsão do tempo: Em SP, dia será de calor e temperaturas elevadas

A manhã começa com pouca nebulosidade e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 17ºC. Imagens do radar meteorológico não indicam chuva em toda a faixa leste do estado.

A Defesa Civil Municipal mantém o estado de atenção para baixas temperaturas desde às 17h40 do dia 12/06, apenas nas subprefeituras dos bairros mais afastados do centro expandido: Parelheiros e Capela do Socorro, Zona Sul, Perus, Zona Norte, Itaquera, São Miguel paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaim paulista e São Mateus, Zona Leste.

O dia será de calor e temperaturas elevadas, com aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde, em função da aproximação da frente fria sobre o oceano. As temperaturas chegam à máxima de 29°C, com percentuais mínimos de umidade em torno dos 35%.

Tendência para os próximos dias:

O ar seco continua predominando sobre boa parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, promovendo um bloqueio atmosférico, que reflete em dias ensolarados e quentes, além da baixa umidade do ar. A passagem muito rápida de uma nova frente fria de fraca atividade chuvosa na terça-feira (25) pela costa paulista aumenta a quantidade de nuvens, com previsão apenas de chuviscos e chuva fraca na faixa litorânea do estado. O sistema também provoca declínio temporário das temperaturas, que voltam a se elevar no decorrer da quarta-feira (26).

A terça-feira (25) deve apresentar maior quantidade de nuvens desde a madrugada e chuviscos intermitentes, principalmente nas regiões mais próximas do litoral paulista. Essa condição meteorológica persiste no decorrer do dia, o que inibe a livre elevação das temperaturas. Mínima de 14°C e máxima que não deve superar os 21°C. Os índices de umidade do ar sobem um pouco mais em relação aos dias anteriores, com valores mínimos acima dos 60%.