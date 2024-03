Previsão do tempo: Em SP, dia segue com muitas nuvens e pancadas de chuva fraca

A manhã começa com céu encoberto. Imagens do radar indicam que as chuvas deixaram a Capital, seguindo para o Vale do Paraíba e Litoral Norte. As temperaturas giram em torno dos 18ºC, de acordo com a rede de estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo.

O dia segue com muitas nuvens e pancadas de chuva fraca a moderada entre a tarde e o início da noite. Em função da nebulosidade as temperaturas não sobem muito. Máxima não passa dos 23°C. A umidade do ar se mantém elevada, com valores mínimos acima dos 70%.

Tendência para os próximos dias:

Com base nas últimas simulações atmosféricas, março deve terminar com chuva abaixo da média histórica do CGE e temperaturas dentro a ligeiramente acima do esperado. A primeira semana de abril deve apresentar temperatura máxima em elevação e redução do volume de chuva.

Na sexta-feira (29) o cenário atmosférico se repete, ou seja, grande quantidade de nuvens e curtos períodos de sol, com pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite. No geral, a chuva deve ocorrer com fraca intensidade, o que diminui o potencial para a formação de alagamentos. Mínima de 18°C e máxima por volta dos 25°C, com índices mínimos de umidade próximos aos 60%.