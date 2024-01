Previsão do tempo: Em SP, dia começou abafado

A sexta-feira começou abafada com muita nebulosidade, chuvas isoladas e termômetros oscilando em torno dos 20,3°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas chegaram aos 19,1°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 21,8°C. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram que janeiro acumulou até o momento 156,4mm, ou seja, 61% dos 256,5mm esperados para o mês. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para altas temperaturas.

No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 29°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 45%. As instabilidades voltam a ganhar força no decorrer da tarde, provocando chuvas na forma de pancadas até forte com raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista organiza as instabilidades sobre o Estado de São Paulo, provocando chuvas mais generalizadas.

O sábado (20) segue com sol entre nuvens e tempo abafado. As temperaturas devem variar entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 27°C. A propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria provoca chuvas generalizadas com raios e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e o decorrer da noite.

No domingo (21) a propagação da frente fria pelo litoral paulista mantém o tempo instável, provocando chuvas alternadas com períodos de melhoria no decorrer do dia. Os ventos passam a soprar de sul e sudeste, causando declínio das temperaturas e amenizando o calor dos últimos dias. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que não devem superar os 24°C.