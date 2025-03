Previsão do tempo em SP: Chuvas e temperaturas em queda neste fim de semana

O início da manhã em São Paulo apresenta um cenário nublado, com temperaturas em ascensão. A máxima prevista para esta sexta-feira, dia 14, é de 28ºC.

De acordo com a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a partir do meio da tarde, a capital deve enfrentar o retorno das chuvas na forma de pancadas. Embora essas precipitações sejam isoladas, elas podem ocorrer com intensidade significativa, acompanhadas de raios e rajadas de vento localizadas, além do risco potencial para alagamentos. Os ventos devem mudar para sul e sudeste, o que resultará em um aumento da nebulosidade e chuviscos durante a noite.

Expectativas para os próximos dias:

Nos dias seguintes, a previsão é de que o sol apareça entre nuvens, com chuvas intermitentes concentradas no final das tardes. As temperaturas devem apresentar uma queda no fim de semana devido à passagem de uma frente fria pelo litoral paulista.

No sábado, dia 15, os ventos provenientes do sul e sudeste contribuirão para uma maior cobertura de nuvens e um leve declínio nas temperaturas. Apesar disso, o sol ainda poderá ser visto entre as nuvens, com mínimas previstas em torno de 19°C e máximas que poderão atingir até 27°C. Durante a tarde e à noite, há chances de chuvas isoladas, geralmente com intensidade variando entre fraca e moderada.